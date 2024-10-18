Установлен единый образец справки об участии в спецоперации

С 1 ноября 2024 года получить справку об участии в СВО можно на портале «Госуслуги». Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.



До сегодняшнего дня такие документы не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это создавало сложности для участников и членов их семей, которые хотели получить необходимые документы. Подписанное постановление устанавливает формы справок для ветеранов СВО и их близких. Наличие документа открывает доступ к различным мерам социальной поддержки, установленным региональными властями.



Чувашский филиал фонда «Защитники Отечества».