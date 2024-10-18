Среди школьных театров выбрали лучших

На этой неделе завершились муниципальные этапы II Республиканского фестиваля школьных театров «Асам».

В ДК «Восход» подвели итоги муниципального этапа среди школьных театров города.

Под громкие аплодисменты озвучили победителя, им признан школьный театр

гимназии № 8 «Театральный чердачок» под руководством Татьяны Фленовой.

Гимназисты как победители фестиваля порадовали всех юных театралов города показом своей постановки — поэтического спектакля «Я шагаю по Москве…»

6 школ Шумерлинского муниципального округа представили свои театральные

постановки в Спортивной школе им. В.Н. Ярды.



Репертуар был очень разнообразным, все работы отличались интересной идеей. Каждый спектакль был хорош по-своему. Участники проделали колоссальную работу по подготовке спектаклей, уделив внимание каждой детали.



По решению жюри победителем муниципального этапа стала театральная студия «Вдохновение» Ходарской школы со спектаклем «Летучий корабль». В призёрах — студия «Золотой ключик» Шумерлинской школы с постановкой сказки «Федорино горе» и студия «Арлекино» Юманайской школы с постановкой сказки «Ҫарăк» («Репка»).



3 школьных театра отмечены в номинациях: «За актуальность и целеустремленность» — юные артисты из Туванской школы, «За дебют детской работы» — ребята из Егоркинской школы и «За яркий слаженный коллектив» — команда Алгашинской школы.

Теперь юным артистам предстоит показать себя на республиканском этапе фестиваля школьных театров «Асам», который состоится в ноябре.

Источник: сайты администраций г. Шумерли и Шумерлинского МО.