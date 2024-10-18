Предпринимательниц собрал круглый стол

10 октября в Шумерле состоялось мероприятие для предпринимательниц Шумерлинского, Красночетайского и Алатырского муниципальных округов. Региональный круглый стол «Женщина и бизнес» организовали центр «Мой бизнес», Союз женщин Чувашии и ассоциация «Женщины бизнеса» в Чувашии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Проект «Женщина и бизнес» реализуется в республике уже 4-й год и цели его не меняются: объединение женского предпринимательского сообщества в муниципальных округах республики, популяризация малого и среднего бизнеса, повышение статуса женщины-предпринимателя, развитие социального бизнеса, семейного бизнеса с участием женщин.



Открывший встречу глава Шумерли Эдуард Васильев вручил благодарственные письма ряду предпринимательниц. В деловой части программы участниц круглого стола ознакомили с актуальными темами. Так, о действующих мерах поддержки МСП проинформировала финансовый аналитик центра «Мой бизнес» Наталия Евсеева. О работе с маркетплейсами и подводных камнях рассказал действующий селлер «Wildberries» Михаил Кузьмин. Вдохновляющую историю перехода из многолетнего найма в предпринимательство рассказала основательница арт-кафе «Особняк» и службы доставки «Сумоист. Фан» Людмила Бардасова. А бизнес-тренер Катерина Морскова поделилась советами, как заряжать энергией себя и свою команду.



Подобные круглые столы этой осенью будут организованы еще в трех муниципалитетах республики.



По информации Минэкономразвития Чувашии.