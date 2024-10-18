Осень – время ремонтировать дороги

С 17 октября на участке улицы Октябрьской (от Комсомольской до Ленина) началось

фрезерование существующего слоя асфальтового покрытия. Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской выполняется по муниципальному контракту от 3 сентября, общая стоимость проекта составляет 29,9 млн рублей. Проект включает в себя 3 этапа, полное завершение работ запланировано к 31 мая 2026 года.

Работы по устройству асфальтобетонных покрытий могут проводиться при температуре окружающего воздуха до -10 градусов. На сегодняшний день на дорогах используется современная асфальтоукладочная техника, которая позволяет производить дорожные работы даже поздней осенью и зимой, учитывая наши климатические условия. Высокий температурный режим техники способствует быстрому испарению влаги с основания, что обеспечивает качественную укладку асфальта.



Пока на одни улицы укладывается новый асфальт, на грунтовые дороги идёт переработанный асфальт. Так, 15 октября сотрудники МУП «Шумерлинское городское БТИ» выполнили работы по планировке проезжей части на улицах Красноармейской и Межевой.



По информации администрации г. Шумерли.