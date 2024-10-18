На мусор жалуются и горожане, и сельчане

Одной из основных тем прошедшего Единого информационного дня стало качество оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в части их несвоевременного вывоза.

Как отметили в Минприроды Чувашии, одной из острейших проблем 2024 года является несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным Центра управления регионом, за 9 месяцев года поступило почти 2200 обращений, связанных с этой проблемой. Жалобы на некачественную работу транспортирующих организаций и регионального оператора ООО «Ситиматик Чувашия» (отвечает за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и захоронение отходов) приходят как от горожан, так и от жителей сельских населенных пунктов. В списке антилидеров — Чебоксары (909), Алатырь (285), Канаш (237), Новочебоксарск (77), Шумерля (69), Чебоксарский (90), Цивильский (71) и Канашский (69) округа.



Для устранения проблемы Минприроды Чувашии провело 6 проверок соблюдения правил осуществления деятельности регоператора. По итогам на основании актов, поступивших от жителей Чебоксар, Алатыря, Аликовского, Канашского, Чебоксарского и Вурнарского округов, выявлено более 400 случаев нарушения графика вывоза отходов. В адрес регоператора направлены требования об усилении контроля за качеством вывоза ТКО и ужесточения ответственности за нарушение графика.



В этом году ООО «Ситиматик Чувашия» расторгло договор с транспортировщиком АО «Канашская городская ярмарка», который систематически нарушал график вывоза ТКО. Новый транспортировщик, ООО «Тасат», приступил к выполнению своих обязательств. Всего в системе транспортирования отходов задействованы 12 операторов. За 9 месяцев ими вывезено 213,8 тыс. тонн отходов с более чем 15 тыс. площадок накопления ТКО, на которых расположено свыше 26 тыс. контейнеров. Закуплено более 900 контейнеров и свыше 40 бункеров.

Источник: cap.ru.