Наследие предков с любовью передается молодому поколению

На III Республиканском форуме серебряных волонтеров «Кĕмĕл чун», который проходил 9 октября в Чебоксарах, была организована выставка «Мудрость поколений». Здесь можно было ознакомиться с лучшими практиками по передаче культурных и семейных традиций многопоколенных семей. Площадка «Вышивка» Шумерлинского КЦСОН была представлена

многопоколенной семьей Кулиш из Торхан.

Многодетная семья Кулиш — одна из многих творческих семей нашего округа. По воспоминаниям Валентины Сергеевны Кулиш, их семейное творчество началось с ее деда Кондратия. Со швейной машинкой, которую он носил в мешке на плече, он обходил деревни и шил всё, что просили: одежду и предметы домашнего обихода. А бабушка Васса вышивала узоры на холстах.



Мать Валентины Кулиш, Елена Кондратьевна Манзадей, родившаяся в 1945 году, всегда понимала и гордилась тем удивительным наследием, которое досталось ей от предков. Своё творчество Елена Кондратьевна начала с вязания на спицах. Затем она решила попробовать вышивать, и у неё это прекрасно получилось. «Ранее канвы не продавали, поэтому мы делили холст на квадратики и рисовали на нём. Позднее подбирали нитки нужного цвета, и начиналось волшебство. Стежок за стежком постепенно проявлялся рисунок. Мы вышивали национальные чувашские узоры на одежде и фартуках. К сожалению, эти изделия не сохранились», — делится воспоминаниями Елена Манзадей.



Свою дочь Валентину Елена Кондратьевна также приучила к творчеству. Ещё будучи школьницей, глядя на красочные вышивки, Валентина решила попробовать себя в новом направлении искусства. Сначала она попыталась вышивать небольшие картины, затем, вдохновившись, стала заниматься вышивкой ежедневно. Так и втянулась в рукоделие.



В 2014 году семья переехала из Краснодарского края на родину, в деревню Торханы. И вот тут Валентина вспомнила о своих творческих способностях. Тем более что она как домохозяйка заботится о дочери с ограниченными возможностями. Из троих детей Валентины Кулиш семейное искусство переняла Екатерина. А старшая дочь Ольга, являющаяся инвалидом с детства, помогает распутывать и перебирать нитки. Екатерина, ученица 8 класса, прониклась искусством вышивки крестом, традиционной в её семье. Быстро освоила творческий процесс и уже уверенно владеет иглой.



Общий стаж семьи Кулиш в номинации «Вышивка крестом» составляет уже 60 лет. Семья является дипломантом множества региональных и муниципальных конкурсов.

«Замечательно, когда семья объединена не только родственными узами, но и общими интересами, увлечениями, любовью к одному делу. Преемственность поколений – это нить, которую невозможно забыть, важная связь между прошлым, настоящим и будущим», — утверждает Валентина Кулиш.



Шумерлинский КЦСОН.