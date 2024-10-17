Всей семьей на ГТО

Стадион «Труд» 27 октября примет участников городского фестиваля «Всей семьёй на ГТО». Начало фестиваля в 11.00.



Семейные команды могут заявиться в двух группах: 1 группа – папа, мама, ребенок (мальчик или девочка) 6-7 лет; 2 группа – папа, мама, ребенок (мальчик или девочка) 8-9 лет. Им предстоит пройти тестовые испытания: папам – отжимания, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; мамам — поднимания туловища из положения лежа на спине и наклоны вперед на гимнастической скамье; детям – бег на 30 м и наклоны вперед на гимнастической скамье.



Все команды получат сертификаты и сувениры, а призеров ждут грамоты и призы.

Участники фестиваля должны быть зарегистрированы на интернет-портале ВФСК ГТО (www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер участника (УИН).

Источник: dussh-gshum.edu21.cap.ru