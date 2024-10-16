С 1 марта россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов

Постановление, регулирующее эту процедуру, утвердило правительство, ранее закон подписал президент. Новый механизм должен защитить людей от мошенников, которые разными способами набирают долгов на чужое имя, чтобы украсть эти деньги.

Самозапрет можно будет поставить двумя способами, говорят в правительстве: через госуслуги или в МФЦ. Для этого нужно подать заявление, которое будет перенаправлено в бюро кредитных историй. Уведомление о решении затем придет в личный кабинет. Если обращаться лично, то информацию продублируют также через МФЦ. Теми же способами можно снять самозапрет без ограничения по количеству раз.

Запрет может быть разным, говорят в Банке России. Например, по виду кредитора — банк или микрофинансовая организация (МФО), по способу обращения — в офисе и онлайн или только дистанционно. Можно установить и полный запрет, напоминают в регуляторе.

Кредитное бюро собирает все данные о самозапрете. Если оно получило заявление до 22.00 по Москве, то изменения в кредитную историю внесет в течение дня. Если позже, то уже на следующий день.

Самозапрет, в свою очередь, начнет действовать на следующий день после включения новых сведений. А снятие — на второй календарный день после изменений в кредитной истории, чтобы снизить риск взятия кредита под давлением мошенников.

Он распространяется на потребительские кредиты, в частности, на кредитные карты, отмечают в ЦБ. Но вот ипотеки, образовательных и автокредитов это не коснется. Впрочем, и получить их без личного присутствия сложно.

Банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять данные о самозапрете. Если он установлен, кредитор откажет в выдаче. В ситуации, когда самозапрет был, но банк, например, все-таки решил предоставить кредит, клиент не должен этот долг выплачивать.

Но рассчитывать на один только самозапрет не стоит. Чтобы обезопасить себя, следует соблюдать конфиденциальность своих финансовых операций и личных данных и одновременно не поддаваться на уловки мошенников.

Установить запрет может любой человек, для этого понадобятся только ИНН и документ, удостоверяющий личность. К тому же такой запрет действует бессрочно: если его установить, продлевать не нужно. Наличие действующих кредитов не мешает установлению запрета. В Центробанке говорят, что не нужно погашать действующие кредиты.

Через портал «Госуслуги» заявление на самозапрет можно будет подать с марта 2025 года. А вот возможность подачи через МФЦ будет вводиться постепенно — до конца августа следующего года.

Источник: rg.ru