Сельчане не упустили возможность задать вопросы

В Шумерлинском муниципальном округе Единый информационный день проходил в Шумерлинском, Нижнекумашкинском и Краснооктябрьском сельских поселениях.

Рабочая группа в составе министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой, главы Шумерлинского округа Дмитрия Головина и других провела встречу с жителями д. Шумерли. На встрече были обсуждены основные темы: качество оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, предварительные итоги социально-экономического развития Чувашии за 9 месяцев 2024 года и ход уборочных работ.



В блоке «вопрос-ответ» Дмитрий Головин ответил на интересующие сельчан вопросы — по уборке крупногабаритного мусора, очистке контейнерных площадок, по транспортному сообщению с городом, ремонту дороги по ул. Луговой, установке септиков и др.



Итоги встречи подвела Светлана Каликова. Проезжая по деревне, Дмитрий Головин ознакомил ее с ходом работ по установке торговых павильонов и торгово-ярмарочных прилавков.



Вторая встреча информгруппы прошла с жителями Нижнекумашкинского поселения. Жители села задавали волнующие их вопросы, такие, как привлечение инвесторов в округ, очистка полос отвода вдоль дорог от растительности. Волнует сельчан и судьба старой школы. Жительница села Нижняя Кумашка, ветеран педагогического труда выразила огромную благодарность отделу образования и спорта и сектору культуры за организацию замечательного мероприятия, посвященного Дню учителя.



Вторая информгруппа под руководством заместителя главы администрации — начальника отдела сельского хозяйства и туризма Андрея Мостайкина провела встречу с жителями Краснооктябрьского сельского поселения. После обсуждения основных тем были подняты вопросы ремонта дороги «Чебоксары — Сурское — Красный Октябрь» и возможного закрытия школы в поселке.



Источник: сайт Шумерлинского МО.