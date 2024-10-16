Объявлен набор в образовательные организации ФСБ России

Управление ФСБ России по Чувашской Республике проводит набор кандидатов для поступления в 2025 году в Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский пограничные институты ФСБ России, а также в институт береговой охраны ФСБ России (Анапа).

Обучение в пограничном институте ФСБ России дает возможность получить высшее, либо среднее профессиональное образование, стабильный заработок, жилье, социальное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, перспективы карьерного роста по службе.

За время учебы курсанты овладевают высоким профессионализмом, развивают в себе самые сильные качества, такие как верность долгу, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, позволяющие будущему военнослужащему выполнять любые задачи в сфере защиты и охраны государственной границы. Ежегодно около 50 юношей из республики, направляются в пограничные институты, чтобы в связать судьбу с военной службой.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане России, не проходившие военную службу, в возрасте до 22 лет, а также лица, прошедшие и проходящие военную службу, до 24 лет.

Кандидаты должны иметь образование не ниже среднего общего (11 классов), хорошую физическую подготовку и быть годными по состоянию здоровья к военной службе.

Доступны специальности: «Пограничная деятельность», «Психология служебной деятельности», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

В период сдачи экзаменов поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание и медицинское обслуживание.

За более подробной информацией по вопросам поступления необходимо обратиться в УФСБ России по Чувашской Республике (г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 43, телефоны: 8 (8352) 39-71-13, 8 (8352) 39-72-14.

Дополнительные сведения можно найти на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru (раздел «Справочная информация. Служба и учеба в ФСБ России») либо на официальных сайтах учебных заведений ФСБ России.

Пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике.