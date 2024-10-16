В Чувашии выбрали лучших народных дружинников

Во вторник были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». 15 победителей муниципальных этапов оценивались по критериям: юридическая подготовка,

физическая подготовка и подготовка по оказанию первой медицинской помощи.



По итогам состязаний победителем был признан новочебоксарец Данил Аверин. Второе место заняла Алина Абашина из Шумерли (на фото), третье место досталось Владимиру Андрееву, представлявшему Красноармейский округ.



Победитель и призеры были награждены дипломами, медалями и ценными призами. Каждый участник получил благодарность за содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативно-служебных задач и сертификат участника.



По информации СШОР № 1 им. В. Егоровой.