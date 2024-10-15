Третья ступень комплекса ГТО

Третья ступень комплекса «Готов к труду и обороне» предоставляет возможность детям в возрасте от 10 до 11 лет проявить свои физические способности и развить важные навыки. Сегодня мы рассмотрим, какие обязательные нормативы нужно сдавать.

Перед началом выполнения нормативов, рекомендуется проконсультироваться с тренером, который поможет выбрать правильный подход и определит уровень подготовки ребенка. Родители также могут сопровождать своего ребенка на этом пути, показывая поддержку и вдохновляя на достижение лучших результатов.

Бег на скорость. Ребенку нужно будет пробежать дистанцию в 30 м в кратчайшие сроки. Результаты замеряются в секундах, и идеальным было бы достичь времени от 5 до 7 секунд. Бег на выносливость. Одними из основных испытаний для проверки физических возможностей являются бег на 1000 м, бег на лыжах 1 км и кросс по пересеченной местности на 2 км. Юным спортсменам предстоит как можно быстрее преодолеть заданные дистанции. Подтягивания на перекладине. Для успешного выполнения требуется сделать от 7 до 21 подтягиваний из виса лежа на низкой перекладине в соответствии с полом. А подтягивание из виса на высокой перекладине доступно для сдачи только мальчикам, где им нужно подтянуться от 2 до 6 раз. Наклоны вперед на гимнастической скамье. При выполнении этого упражнения ребенку необходимо показать свою гибкость в определенных позах, таких как приседания, выпады и углубленные наклоны. Цель состоит в том, чтобы выполнить заданный объем и при этом сохранить правильную технику. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Одно из самых важных упражнений это отжимания. Мальчикам, для успешного выполнения этого испытания, предстоит отжаться от 10 до 22 раз, а девочкам – от 5 до 13.

Важно запомнить, что ГТО — это не только система физических нормативов, но и воспитание духовно-моральных качеств. Данная ступень поможет детям в возрасте от 10 до 11 лет развивать самодисциплину, выносливость и уверенность в собственных силах.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Источник: cspgto21.rchuv.ru