За выходные – около 200 сообщений в соцсетях об отоплении

Отопительный сезон в республике начался достаточно плавно – со времени его старта жалоб в социальных сетях на эту тему практически не было . Всплеск активности зафиксирован в минувшие выходные – специалисты ЦУР Чувашии обработали около 200 сообщений о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления.

Активнее всего писали жители Канаша и Алатыря, в том числе две жалобы поступили по поводу школы № 5 Канаша и детского сада № 15 Шумерли. Все сигналы взяты в работу.

Тему обсуждали и на еженедельной планерке Главы Чувашии – Олег Николаев предложил проводить «контрольные закупки» по теплоснабжению. Руководитель региона наметил сроки: итоги проведения служебного расследования обсудят в начале ноября.

На совещании озвучили статистику: пуск тепла на сегодня осуществлен в 98,77% многоквартирных домов и в 93,31% объектов социальной сферы.

Источник: cheb.mk.ru