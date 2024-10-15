В Чувашии пенсионеров и инвалидов снабжают дровами

Пенсионеров и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, активно поддерживают работники центров соцобслуживания и благотворительного фонда «Старость в радость».

У фонда действует проект «Накормить и обогреть». Его суть в том, чтобы обеспечить нуждающихся продуктами, бельём и дровами. Финансирование на это выделяет фонд, а вот адресатов ищут в регионах. Состыковывают мецената и получателя услуг работники социальных центров. Они, как правило, лучше всего знают чаяния своих подопечных.

Так, в Шумерлинском центре соцобслуживания отмечают, что сотрудничают с фондом «Старость в радость» на протяжении двух лет. За это время свыше 500 жителей Шумерли и Шумерлинского округа стали участниками проекта «Накормить и обогреть». В центре также добавили, что дровами за это время, к примеру, обеспечены 48 человек, до Нового года еще 22 одиноким гражданам, которые живут в домах с печным отоплением и чья пенсия не дотягивает до полуторакратного размера прожиточного минимума, их привезут совершенно бесплатно. В госпаблике центра также подчеркнули: «У большинства получателей такой меры поддержки запас твердого топлива подходил к концу, и вопрос зимовки стоял очень остро, так как нелегко выделить денежные средства из минимального дохода, когда большая часть уходит на оплату ЖКУ и приобретение лекарственных средств и продуктов питания».

«До последнего момента я не верила, что незнакомые мне люди бесплатно доставят колотые и, главное, сухие дрова. После всего этого я верю в чудеса. Всем желаю крепкого здоровья и благодарю за тепло, которое ощущается не только в доме, но и в душе», – приводят слова одной из получательниц данной меры поддержки Людмилы В. в госпаблике соцучреждения.

Источник: cheb.mk.ru