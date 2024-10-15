В школах Шумерли стартовал очередной этап сдачи норм ГТО

10 октября на базах образовательных учреждений Шумерли стартовал очередной этап сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который продлится до 25 октября.

На уроках физкультуры учителя школ начали принимать нормативы ГТО учащихся второй и третьей возрастных ступеней.



Нормативы будут приняты по челночному бегу, прыжкам в длину с места, наклону вперёд из положения стоя, подниманию туловища из положения лёжа, сгибанию и разгибанию рук в упоре лёжа, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.

Источник: dussh-gshum.edu21.cap.ru