1 октября, в Международный день пожилых людей стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения (Активное долголетие – 2024), организованный АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты России по нацпроекту «Демография».

К участию в конкурсном отборе приглашаются региональные управленческие команды, организации социального обслуживания, представители бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. 10 победителей получат по 500 тыс. рублей, а лучшие практики будут рекомендованы для тиражирования и получат информационную поддержку на официальных ресурсах национальных проектов России.

Подать заявку на участие можно на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека» до 1 ноября по одному из пяти направлений:

здоровый образ жизни;

активная жизнь: культура, туризм, волонтёрство;

образование и занятость;

медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика;

практика для мужчин 60+.

Финалисты будут определены в январе 2025 года, победители – объявлены до конца марта 2025 года.

В 2023 году участниками четвертого отбора стали авторы 1081 практики из 73 регионов России, 112 практик вышли в финал. Все они были опубликованы на платформе «Смартека» и доступны для тиражирования.