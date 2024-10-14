14 Окт

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие автономеров спецустройствами

Водителей, которые скрывают автомобильные номера специальными устройствами, лишат прав на срок до 1,5 лет. 

Теперь ответственность за управление транспортным средством, на котором установлено скрывающее номер устройство, выделено в отдельную часть статьи статьи 12.2 КоАП. Это нарушение повлечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройства.

За управление автомобилем без госзнаков, либо если знак установлен не там, где положено или видоизменен, например, с помощью отражающей пленки, наказание останется без изменений. Это штраф в размере пяти тысяч рублей, или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев. Но если такое правонарушение совершенно повторно в течение года, то водителя лишат прав на срок от одного года до полутора лет.

Источник: rg.ru.

Автор записи: anna

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