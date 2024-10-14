Минтруд: Маткапитал в 2025 году увеличат и на первого, и на второго ребенка

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривается проект нового бюджета на три года, депутаты обсуждают с кабмином социальные параметры главного финансового документа страны.

На первого ребенка выплата увеличится на 46 тыс. руб. и составит 677 тыс. руб., на второго — на 61 тыс. руб. — до 894 тыс. руб. Такие средства будут положены, если семья не получала поддержку при рождении первенца.

Материнский капитал индексируется ежегодно 1 февраля на величину фактической инфляции за прошлый год, по нынешним планам это будет 7,3%.

С 1 января 2024 года материнский капитал выплачивается только лицам, имеющим гражданство России на момент появления ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Сертификат можно потратить на предусмотренные законом цели. В частности, на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию одного из родителей и ряд других целей.

Источник: rg.ru