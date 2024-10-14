В России проходит онлайн-конкурс видеороликов «ТУРНИР ВУЗОВ»

Впервые на одной площадке сошлись студенты из разных городов Дальнего Востока

Специально для конкурса «‎Турнир вузов»‎ они подготовили классные видео о своих альма-матер в формате коротких роликов-презентаций, заявляя: «Наш вуз – лучший!». Ребята рассказали про вузы, в которых учатся, про атмосферу и самих студентов.

Голосование продлится до 20 октября! Поддержать конкурс и проголосовать за понравившееся видео можно по ссылке.

Поддержали конкурс эксперты медиа и креативных индустрий, АНО «Национальные приоритеты» и Правительства РФ. Они вошли в состав жюри, чья оценка также повлияет на результат конкурса.

«Ребята создали яркие видео, рассказывающие о своих высших учебных заведениях и перспективах, которые открывает обучение на Дальнем Востоке. Меня впечатлил творческий подход и художественное исполнение этих работ. Я уверен, что в каждом из представленных регионов формируется новое поколение талантливых и креативных специалистов», – отметил продюсер и сценарист Андрей Коробов, снявший в столице Приморья свой фильм «Мира».

«Я много раз бывал на Дальнем Востоке. И как турист, и как профессионал. Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске я снимал серии известного просветительского проекта «Мои университеты. Будущее за настоящим», и понял, почему Дальний Восток является магнитом для талантливой молодежи. Здесь кипит исследовательская работа, рождаются инновации и совершаются открытия. Это не только повышает качество образования, но и становится катализатором развития науки в России. К тому же, в дальневосточных университетах создана уникальная атмосфера, сотканная из вдохновения, творчества, традиций и высокой культуры — и это продемонстрировал всей стране конкурс видеороликов «Турнир вузов», в которых сами ребята рассказывали о своих университетах и студенческих буднях», – поделился Сергей Майоров, российский телеведущий, журналист, продюсер.

«Я убежден в том, что у Дальнего Востока есть потенциал, амбиции и все предпосылки, чтобы стать новым глобальным центром развития креативных индустрий не только в нашей стране, но и во всём Азиатско-тихоокеанском регионе. Дальний Восток – это кузница кадров, это источник новых идей, новых историй, которым ещё только предстоит оказаться на больших экранах страны и мира. Именно поэтому я с большим интересом смотрю работы участников конкурса, они – будущее Дальнего Востока!», – рассказал Филипп Абрютин, российский продюсер, кинорежиссёр, сценарист, руководитель Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Конкурс проводится с целью информирования о развитии системы высшего образования на территории Дальневосточного федерального округа России. Организатором конкурса выступило АНО «Национальные приоритеты».