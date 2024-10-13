Приближается срок представления уведомлений

Представить уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, по итогам 9 месяцев 2024 года нужно не позднее 25 октября.

Уведомление можно направить по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, а также представить на бумаге лично или по почте. Если подключен личный кабинет налогоплательщика, то рекомендуется представлять уведомление в электронном виде с помощью сервиса.



Если сумма авансовых платежей по итогам 9 месяцев к уплате равна нулю, в том числе из-за уменьшения суммы налога на страховые взносы, то уведомление представлять не требуется.

В помощь налогоплательщикам на официальном сайте ФНС России создана промостраница «Единый налоговый счет», которая содержит информацию о порядке заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.



Управление ФНС по Чувашии.