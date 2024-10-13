Как будем отдыхать в 2025 году?

В России утвержден календарь праздничных и выходных дней в 2025 году.



Новогодние каникулы в целом продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Поскольку 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, то эти нерабочие праздничные дни перенесены на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.



Также выходным будет 8 мая из-за того, что праздник 23 февраля приходится на воскресенье. В результате в мае мы будем отдыхать с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е.



Еще четыре дня отдыха подряд выпадут в июне — с 12 по 15, благодаря переносу нерабочего дня 8 марта на 13 июня. В ноябре нас ждет перенос с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.