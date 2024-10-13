Итоги операции «Должник»

МО МВД России «Шумерлинский» с 24 по 30 сентября провело оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Оно было направлено на исполнение постановлений по делам

об административных правонарушениях и на привлечение юридических и физических лиц (должников) к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

В список лиц, не уплативших административные штрафы в установленный законом срок, вошли 37 должников. Их проверили сотрудники полиции, и по результатам были приняты следующие меры: в отношении 7 лиц составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые рассмотрены в суде и гражданам назначено административное наказание в виде штрафа; не представилось возможным привлечь к административной ответственности ввиду проживания за пределами Чувашской Республики 3 лиц; в отношении 2 лиц не представилось возможным привлечь к административной ответственности ввиду их нахождения на СВО; в отношении 3 лиц не представилось возможным привлечь к административной ответственности, т.к. их местонахождение не установлено. Направлено в ФССП для принудительного исполнения 11 постановлений.



Санкция статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Сроки привлечения к ответственности по данной статье составляют 1 год.



МО МВД России «Шумерлинский».