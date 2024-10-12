440 многодетных семей воспользовались денежной выплатой взамен земельного участка

Всего семьям Чувашии за 9 месяцев было выплачено 109,2 млн рублей. 33 семьи направили деньги на строительство или приобретение жилья, 21 семья — на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства, 386 семей — на погашение долга или уплату процентов по кредиту на строительство или приобретение жилья или земельного участка.



Чтобы получить единовременную денежную выплату, семье сначала нужно получить сертификат. Для этого в орган местного самоуправления подается заявление. Срок действия сертификата — 6 месяцев со дня его выдачи. За 9 месяцев т.г. сертификаты были выданы 651 семье.

Выплата предоставляется, если один из родителей в семье состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Размер выплаты — 250 тыс. рублей.



По информации Минтруда Чувашии.