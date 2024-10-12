Срок прошел, а сквера нет

Новый асфальт на тротуаре по четной стороне улицы Октябрьской, фонари, лавочки и урны, благоустроенный и озелененный сквер с зоной отдыха на пересечении Октябрьской и Щербакова –

всё это шумерлинцы должны были получить к 30 сентября. Во всяком случае, о том гласило условие контракта, который был заключен с нижегородской подрядной организацией ООО «Гринсервис» на сумму более 9 миллионов рублей.

Напомним, что вышеназванное пространство стало победителем рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году. Голосование и работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



Но, увы… Завершилась первая декада октября, а конечного результата город пока не увидел. На сегодня фронт работ еще достаточно обширен. Администрация города, отвечая на вопрос жителей в своем Телеграм-канале, сообщила, что к подрядчику, не уложившемуся в срок, будут применены штрафные санкции. Помимо штрафа, все работы должны быть завершены. Но когда? «Точные сроки завершения работ установить пока невозможно», — прозвучало в ответе. В адрес подрядчика Шумерлинская межрайонная прокуратура внесла представление о недопустимости срыва сроков реализации федерального проекта.



Помогут ли эти меры сдать объект до установления снежного покрова? В любом случае, для озеленения сквера с разбивкой клумб, газонов и посадкой деревьев благоприятным временем будет не октябрь—ноябрь, а весна.

Наталья Игнатьева.