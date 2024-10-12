Социальный контракт – программа возможностей

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, относитесь к категории малоимущих и ваш официальный доход не выше прожиточного минимума, то вы имеете право заключить социальный контракт. Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьей, доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе. От классических пособий контракт отличается тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода. При заключении соцконтракта государство обязуется помочь заявителю выйти из трудного финансового положения, а он, в свою очередь, берет на себя обязательства трудоустроиться, открыть своё дело, наладить личное подсобное хозяйство.

По своей сути этот проект — рука помощи гражданам, у которых есть самое главное — желание работать и зарабатывать, но при этом нет финансовой возможности воплотить идею в жизнь.

Главный критерий — надо быть нуждающимся. Ограничений по возрасту нет.

С чего начинать? Со своего дохода. На человека (для семейных учитывается совокупный доход семьи) должно приходиться не более 13 444 руб. Сведения необходимо предоставить за три календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем подачи заявления об оказании государственной социальной помощи.

Социальный контракт подразделяется на четыре вида:

По поиску работы. В этом случае человек должен стоять на учете как безработный. При заключении соцконтракта человек получает первую выплату в размере 14 654 рубля. По соцконтракту заявитель обязуется найти работу в течение девяти месяцев и заключить трудовой договор на неопределенный срок. При трудоустройстве человек снимается с учета в центре занятости. После заключения трудового договора он будет получать двойной доход: от работодателя — заработную плату и по соцконтракту — ежемесячную денежную выплату в размере 14 654 рубля в течение трех месяцев.

В случае трудной жизненной ситуации. Соцконтракт заключается на 6 месяцев, в течение которых ежемесячно выплачивается 14 654 рубля. Потратить средства можно на одежду, обувь, лекарства, хозяйственный инвентарь. Категории семей (одиноко проживающих граждан), которые имеют право заключить соцконтракт: неработающие родители-инвалиды (один родитель — в неполных семьях) в семьях, имеющих детей до 18 лет; неработающие супруги-инвалиды в одиноких супружеских парах; неработающий одинокий гражданин-инвалид; многодетные семьи с четырьмя и более детьми; единственный родитель в семьях с двумя и более детьми; семья в социально опасном положении; наличие детей у лица, не достигшего возраста совершеннолетия.

На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В этом случае выплачивается 350 тыс. рублей, которые можно потратить на оборудование, расходные материалы, аренду. Ограничений по видам бизнеса нет. Человек может быть уже зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый, быть главой КФХ, а может получить один из этих статусов после заключения социального контракта. Кроме предоставления необходимых документов, соискатели защищают на межведомственной комиссии бизнес-план. После получения финансирования документально отчитываются, в течение последующих двух лет показывают доход.

На ведение личного подсобного хозяйства. По этому виду соцконтракта выделяется 200 тыс. рублей, на которые можно приобрести животных, семена, инструменты, технику, оборудование и другие товары, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства. Главное условие — получать потом доход от продажи сельскохозяйственной продукции.

Требования – наличие земли с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», человек должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Заявитель должен составить смету расходов и представить ее для одобрения межведомственной комиссии.

Подать заявку на заключение соцконтракта можно как дистанционно — через сайт государственных услуг, так и в отделе соцзащиты населения. Для назначения государственной социальной помощи необходимо подать заявление и предоставить следующие документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, сообщить об источниках доходов. Этот перечень является примерным, полный перечень документов формируется индивидуально, в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

По сведениям, представленным Центром предоставления мер социальной поддержки, в этом году в Шумерлинском муниципальном округе социальный контракт заключили: по поиску работы — 7 человек, оформили ЛПХ – 12 человек, по трудной жизненной ситуации – 3, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 4. По Шумерле: по поиску работы – 25 человек, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 15, по трудной жизненной ситуации — 6.

Как отмечают специалисты центра, индивидуальные предприниматели оформляют социальные контракты в основном на организацию автосервисов, студий красоты, ногтевого сервиса, ритуальных салонов, на пчеловодство. Граждане, оформившие соцконтракты по ЛПХ, предпочитают заниматься огородничеством, птицеводством, животноводством.

Всю подробную информацию предоставляют специалисты отдела компетенций по вопросам социального контракта Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии (г. Шумерля, проезд Мебельщиков, 11) Наталья Владимировна Ежова и Галина Васильевна Мартынова.

СПРАВОЧНО

В России социальный контракт реализуется уже около 10 лет. Однако активное распространение программа получила начиная с 2020 года, когда в период пандемии реальные доходы населения упали, а часть людей осталась без заработка. За эти годы программа уже доказала свою эффективность. Только в Чувашии в прошедшем году заключено 3300 контрактов. Если все условия договоров будут соблюдены, то к концу 2024 году выбиться из категории малообеспеченных смогут минимум 12 тысяч нуждающихся семей региона.

В тему. Республиканский бизнес-инкубатор помогает в создании бизнес-планов

За 9 месяцев 2024 года специалисты Республиканского бизнес-инкубатора разработали 395 бизнес-планов. За их созданием часто обращаются желающие начать свое дело по социальному контракту.

Республиканский бизнес-инкубатор помогает начинающим предпринимателям создавать бизнес-планы, технико-экономические обоснования. Благодаря специалистам РБИ сотням жителей Чувашии удалось реализовать свои предпринимательские амбиции. Так, Марина Архипова из Новочебоксарска открыла салон услуг грумера. Инга Никитина из Урмарского округа расширила личное подсобное хозяйство, приобретя десять голов крупного рогатого скота. Марина Спиридонова открыла небольшое швейное производство.



«Спрос на услугу разработки бизнес-плана постоянно растет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в два раза, ведь качественный бизнес-план обепечивает стабильный успех делу. Для субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых предусмотрены квоты на бесплатное создание бизнес-планов в качестве меры господдержки», — отмечает вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.



Минэкономразвития Чувашии.

Дмитрий Лукьянов (ИП Лукьянов):

«Заключение социального контракта лично для меня стало точкой отсчета реализации бизнес-идеи, а сумма в 350 тыс. рублей — хорошей поддержкой на старте».

В ритуальном бизнесе Дмитрий около года. До оформления ИП в разные годы работал электромонтажником на комбинате автофургонов, торговым представителем, на строительстве М12. В 2023 году встал на учет в центр занятости. По признанию предпринимателя, мысли о ритуальном бизнесе, точнее, о реализации памятников, он вынашивал давно. В центре занятости узнал о программе «Социальный контракт», условиям которого его семья из трех человек полностью соответствовала. В межведомственную комиссию предоставил необходимый пакет документов, успешно защитил бизнес-план. Ритуальный салон «Гравир» открыл в конце апреля 2024 года. В Центре предоставления мер социальной поддержки прошел необходимое тестирование, заключил социальный контракт и получил 350 тыс. руб. Позднее в учебном центре «Аспект» прошел предоставляемое по контракту онлайн-обучение.

Как рассказал предприниматель нашей газете, полученные средства были направлены на приобретение ноутбука и станка. Специальный станок, поделился технологией изготовления памятников Д. Лукьянов, предназначен для переноса с компьютерного файла фото и общего макета непосредственно на поверхность памятника. Все работы Дмитрий производит собственноручно.

Кроме гранитных, мраморных и памятников из литьевого камня, предприниматель успешно развивает «стеклянное» направление, то есть занимается реализацией памятников, изготовленных из высокопрочного стекла. Стеклянные памятники являются доступной и современной альтернативой традиционным гранитным памятникам. Закаленное стекло прочно и устойчиво к внешним воздействиям, что позволяет памятнику служить долгие годы. Дмитрий стал своего рода первооткрывателем данного предложения в городе.

По словам Дмитрия, его бизнес успешно развивается. Результатами полугодовой работы он вполне доволен.

Максим Кузнецов, самозанятый:

«Социальный контракт — это мощный стимул для того, чтобы решиться начать свое дело, поверить в себя. Спасибо государству за возможность самореализоваться».

Уроженец деревни Шумерли по образованию энергетик. 9 лет работал на комбинате автофургонов, затем занимал должности заместителя, а позднее и директора «Соснячка».

О социальном контракте узнал в центре занятости, куда встал на учет после увольнения. «Специалисты разъяснили все преимущества программы, — поделился с нами молодой человек. — По всем параметрам наша семья, на тот момент состоявшая из четырех человек (в июне в семье родился третий ребенок — авт.), под требования социального контракта подходила. Подумав и взвесив все за и против, я решился. Было интересно попробовать себя в чем-то новом».

На семейном совете было решено заняться птицеводством, точнее, выращиванием индеек. «Прежде чем начать бизнес, — продолжает Максим, — я проштудировал всю полезную информацию, пообщался с опытными индюководами».

Бизнес-план, подготовленный М. Кузнецовым, получил одобрение межведомственной комиссии. На полученные 200 тыс. рублей были закуплены 2 брудера (устройство для обогрева молодняка птицы), корма, в том числе стартовые, поильники, инфракрасные лампы.

Оформив статус самозанятого, необходимого по условиям соцконтракта, М. Кузнецов арендовал в деревне Шумерле около 10 соток земли, перестроил под птицеводство хозяйственные постройки. И в конце мая здесь поселились новые жильцы – 20 суточных индюшат.

«Индейка – птица капризная и очень прихотливая, — говорит Максим. – С первых дней с ними пришлось в прямом смысле нянчиться, как с детьми. Переживал, когда заболели и начали худеть. К сожалению, без потерь не обошлось. В этот период было нелегко».

Но, как известно, цыплят по осени считают. Выращенные Максимом Кузнецовым индейки на сегодня достигают в весе в среднем 18-19 кг, значит, о положительных результатах говорить уже можно. Продажи стартовали вполне успешно, констатирует Максим. Официальной рекламы о реализации мяса он еще не размещал, но по сарафанному радио люди сами узнают, звонят, приезжают.

«Мясо качественное, вкусное, пользуется спросом, — говорит Максим. — В целом разведение индейки — дело выгодное. В дальнейшем бизнес планирую развивать. Возможно, займусь и другой птицей».

Ольга Дмитриева.