Заманчивое предложение обернулось утратой

В период с 19 по 28 сентября на мобильный телефон шумерлинки в мессенджере «WhatsApp» поступали звонки от якобы представителя инвестиционной группы «Газпром». Он предложил женщине заняться торгами на бирже для извлечения прибыли, с чем она согласилась.

Злоумышленник убедил пострадавшую, что та переводит деньги для пополнения своего счета на бирже. В итоге женщина перевела 314 тысяч рублей на неустановленные счета.



29 сентября житель Шумерли зашел на один из «досуговых» сайтов. После этого ему позвонили и сообщили, что якобы по вине последнего сломался кассовый аппарат. Далее мужчине последовало указание перевести 48 тысяч рублей, что он и сделал. Деньги, естественно, ушли злоумышленнику.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.



МО МВД России «Шумерлинский».