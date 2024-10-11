Урок мужества с выпускником

В среду в гостях у студентов Шумерлинского политехнического техникума побывал участник СВО

Александр Цаплин.

Александр – выпускник техникума, обучался по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». После окончания учебы проходил армейскую службу в войсках связи. Осенью 2022 года был мобилизован на специальную военную операцию. Он нештатный командир отделения сапёрной роты. Награждён медалью Жукова и представлен к награде — медали «За отвагу».



На уроке мужества Александр рассказал о боевых ситуациях, о мужестве и героизме сослуживцев. Отметил, что со всеми трудностями и невзгодами помогает справиться поддержка и вера в победу родных людей и соотечественников.



Студенты задали гостю вопросы о быте в условиях спецоперации, о вооружении и ведении боевых действий.



Шумерлинский ПТТ.