Продолжается рассылка налоговых уведомлений

Всего в текущем году планируется направить около 512 тысяч налоговых уведомлений на уплату налогов физических лиц за 2023 год, из них 300 тысяч — в электронном виде через личные кабинеты на сайте ФНС России и на портале государственных и муниципальных услуг.

Уведомления направляются владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства. Кроме того, налоговое уведомление может содержать расчет налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, а также с доходов, совокупная сумма налоговых баз по которым превышает 5 миллионов рублей.



Граждане, имеющие доступ к личным кабинетам, уже получили налоговые уведомления в электронной форме. Остальным налогоплательщикам осуществляется рассылка налоговых уведомлений по почте заказными письмами.



Уведомления не направляются в нескольких случаях: 1) при наличии налоговой льготы, вычета или иных установленных законодательством оснований, которые полностью освобождают граждан от уплаты налогов; 2) если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей (исключением является направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания налоговой задолженности).



С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться с помощью сервиса сайта налоговой службы (www.nalog.gov.ru) «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кроме того, на сайте ФНС России размещена промостраница «Налоговое уведомление 2024 года». Она содержит разъяснения по типовым вопросам. Консультацию по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов также можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8- 800-222-22-22.

Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.



Управление ФНС по Чувашии.