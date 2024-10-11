Получили заряд бодрости и энергии

4 октября на спортивной площадке им. П. Романова в Пояндайкино состоялись соревнования по мини-футболу среди юношеских и женских команд и осенний легкоатлетический кросс среди школьников.

В соревнованиях приняли участие команды Егоркинской, Ходарской, Юманайской, Алгашинской и Шумерлинской школ, а также женские команды: «Грация» Краснооктябрьского ТО, «Колос» — Егоркинского ТО, «Ильгужар» — Ходарской школы и Ходарского ТО, «Ярды» — д. Торханы.



В кроссе в возрастной группе 2011—2012 гг. р. на дистанции 800 м 1 место заняли Алевтина Калязина и Иван Петров, 2 место — Татьяна Стекольщикова и Максим Удиванов, 3 место — Виктория Осипова и Кирилл Петров. Среди юношей и девушек 2009—2010 гг. р. не было равных Екатерине Кулиш и Владу Александрову, на 2 месте — Ангелина Никонорова и Арсений Белов, на 3 — Светлана Назарова и Денис Чумаков. Среди девушек 2006—2008 гг. р. 1 место заняла Диана Макарова.



После легкоатлетического кросса начался турнир по мини-футболу. В упорной борьбе среди старшеклассников победу завоевала команда Ходарской школы, в призерах – команды Юманайской и Шумерлинской школ. Среди команд средней группы 1 место завоевали учащиеся Ходарской школы, 2 место — Алгашинской школы. В младшей группе лучшей стала команда Ходарской школы (Торханская НШ), на 2 месте – футболисты из Егоркинской школы.



Как и предполагалось, самые жаркие игры развернулись среди женских команд. В итоге 1 место завоевала команда «Колос», на 2 месте – команда «Ярды» и на 3 месте — «Ильгужар» (старшеклассницы Ходарской школы).



Лучшим игроком турнира был признан Никита Виссаров, учащийся Шумерлинской школы. Лучшим защитником стал Владимир Никитин из Ходарской школы. Звание лучшего вратаря судьи присудили Тимофею Ластухину из Ходарской школы, а лучшими нападающими турнира стали Наталья Спиридонова, Максим Бочкарев и Ольга Скрипкова.



Всем победителям и призерам были вручены грамоты, медали, кубки и призы от главного судьи соревнований Юрия Жугина, а также Совета женщин Шумерлинского округа.



Источник: сайт Шумерлинского МО.