Браслеты выживания для бойцов СВО

Поисковики отряда «Возрождение» техникума плетут браслеты выживания. Паракордовый браслет – это, по сути, веревка, которую боец носит как браслет на руке. На нее вешают карабин.

В боевых условиях браслет может помочь в самых разных ситуациях: использоваться в качестве веревочной лестницы, для скрепления носилок при транспортировке раненого, для фиксации шины на повреждённой конечности или использоваться в качестве жгута для остановки кровотечения, стать спасательным шнуром при преодолении водной преграды или растяжкой на палатку и для просушки одежды.



Браслет изготавливается из паракордового шнура, который обладает высокой прочностью и выдерживает большой вес. Одним движением руки браслет распускается и превращается в длинную стропу — веревку длиной от 3 до 10 метров.

Шумерлинский ПТТ.