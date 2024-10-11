А свалка растёт…

Уже две недели на улице Интернациональной, на углу у дома № 23, можно наблюдать «эволюцию» свалки. Вначале здесь появилось порядка пяти больших мешков с листвой и другим растительным мусором. Видимо, дворник или сами жильцы дома прибрались на придомовой территории. Не сгребли всё в кучу и не подожгли, как это делалось многие годы до запрета сжигать сухую траву во дворах. Не завалили близлежащую контейнерную площадку – оттуда всё равно оператор такой мусор (не ТКО) не вывозит. Просто аккуратно сложили в мешки, завязали, чтобы ветер или собаки не растрепали. И положились на коммунальную службу, ответственную за наведение чистоты на городских улицах.

Однако и после полудня 10 октября мешки оставались на месте. Еще и приросли более чем вдвое, плюс какие-то двуногие хрюши стали выкидывать туда свой «квартирный» мусор. В итоге в центре города, на одной из оживленных улиц, вблизи двух детсадов и школы («отличный» пример любви к родному городу для юных шумерлинцев!) образовалась стихийная свалка.



А теперь самое интересное и непонятное. Во-первых, еще 30 сентября МУП «Шумерлинское городское БТИ» в соцсетях зафиксировало сей факт складирования мусора, обратив внимание жителей улиц Маршала Жукова и Интернациональной на то, что «большие мешки с мусором на газонах и общественных пространствах не только нарушают порядок, но и способствуют образованию стихийных свалок, портящих облик нашего города». И призвали «выбрасывать мусор на специально отведенных контейнерных площадках». Есть ли в городе специально отведенные для растительных остатков, захламляющих среду обитания людей, площадки, сказано не было. Во-вторых, не далее как 8 октября работники этого МУПа планово убирали городские улицы, в частности, Интернациональную. Работали в нескольких метрах от новообразовавшейся свалки мусора. «В ходе данного мероприятия была осуществлена погрузка и вывоз опавших листьев с проезжей части дороги по улице Интернациональной», — отчиталось предприятие в соцсетях. А мешки не на проезжей части как стояли, так и стоят. Вернее, разрастаются…



Вообще, наблюдая практически повсеместно подобное, приходит лишь одна мысль – о провале так называемой мусорной реформы. Созданы какие-то организации, структуры, отвечающие только за определенный фронт работ. И получается – вроде все за что-то отвечают, а в глазах налогоплательщиков — никто и ни за что!

Наталья Владимирова.