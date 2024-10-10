С января заработает единая служба по доставке тел умерших

Она будет действовать на базе оперативного отдела Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев на заседании Кабинета Министров республики при рассмотрении проекта закона о предоставлении средств из республиканского бюджета на выплату социального пособия на погребение усопших и возмещение стоимости гарантированного перечня услуг.



Решение о назначении и выплате социального пособия будет приниматься Центром предоставления мер социальной поддержки в течение 1 рабочего дня со дня поступления данных от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в Чувашии.



Специализированная служба будет функционировать как в городах, так и в сельских районах. Основная ее задача — своевременная доставка тел и оказание необходимой помощи по организации дальнейших процессов. Сейяас закупаются автомобили, кроме того, планируется увеличить количество сотрудников для обеспечения круглосуточного функционирования службы. При этом служба не будет предоставлять коммерческие ритуальные услуги.



Источник: cap.ru.