К 80-летию Победы дети войны получат единовременные выплаты

Предложение установить к юбилейной дате денежные выплаты детям войны поддержал Глава Чувашии Олег Николаев на круглом столе с представителями ветеранских организаций, который состоялся в рамках III республиканского форума серебряных волонтеров «Кěмӗл Чун».

Чувашия один из немногих субъектов Российской Федерации, установивших по инициативе Главы региона категорию «дети войны». Региональным законом к детям войны отнесены граждане, родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г. и проживающие на территории республики.

В республике — порядка 42 тыс. детей войны, 98% из них получают денежные выплаты, установленные федеральным и республиканским законодательством для иных категорий льготников.

Сейчас «дети войны» имеют право на внеочередной прием на надомное социальное обслуживание, преимущество при размещении в интернате, при выделении путевки в социально-оздоровительный центр «Вега», при приеме в отделения дневного пребывания центров социального обслуживания населения, внеочередное оказание медицинской помощи.

В 2021 году расширены меры поддержки – предоставлено право на получение денежной компенсации в размере 25% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с учетом нормативов потребления этих услуг.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.