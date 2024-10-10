Без права на забвение

Сегодня в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения состоялась торжественная и одновременно трогательная церемония передачи государственных наград родным и близким шумерлинцев, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Указом Президента России рядовой Дмитрий Матросов, рядовой Алексей Воронин, рядовой Руслан Спиридонов,

майор Дмитрий Кучаев удостоены ордена Мужества, сержант Александр Власов — медали «За отвагу». Посмертно.

В актовом зале ШКЦСОН собрались родители, жены, дети, родные и близкие героев.

К собравшимся со словами поддержки обратились глава города Эдуард Васильев, депутаты Государственного Совета Чувашии Виктор Горбунов и Сергей Мельников, председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Сергей Яргунин, и.о. военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов.



Память павших шумерлинцев участники церемонии почтили минутой молчания.

Сражаясь с нацизмом и продолжая дело, начатое героическим поколением победителей, наши земляки выполнили поставленные перед ними боевые задачи ценой своей жизни. Мы будем всегда помнить их подвиг.

Ольга Дмитриева.







