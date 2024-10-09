12 октября чувашские машиностроители встретят на спортивной площадке

В честь Дня Машиностроителя более 200 работников этой сферы примут участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который реализуется для достижения целей проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

В Чувашской Республике сдача норм ГТО стало популярным явлением, благодаря чему регион в рейтинге реализации проекта находится на лидирующих позициях среди субъектов Приволжского федерального округа и неизменно входит в 10-ку сильнейших по всей России.

Трудовым коллективам чебоксарских предприятий будет предложено выполнить более 6 нормативов, что позволит получить соответствующие знаки отличия.

Мероприятие состоится в спортивной школе «Спартак» города Чебоксары по адресу :

г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40, стр. 1.

Начало в 10.00.

Источник: gcheb-fizkult.cap.ru