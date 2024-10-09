С 2025 года можно получить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

С 2025 года налоговые резиденты Российской Федерации могут получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ за сдачу ГТО.

Так, этот вычет в размере 18 000 рублей за налоговый период могут получить лица, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующие их возрастной группе, и награждены знаком отличия, а также лица, которые подтвердили его.

Вычет за сдачу ГТО предоставляется за налоговый период, в котором гражданина наградили соответствующим знаком отличия или в котором он его подтвердил. Также необходимо соблюсти еще одно условие — прохождение диспансеризации.

Например, для получения вычета за сдачу ГТО в 2025 г. нужно в 2025 г. получить или подтвердить соответствующий знак отличия, а также пройти диспансеризацию.

Вычет за сдачу ГТО можно получить у налогового агента. Он вправе предоставить его единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения права на вычет.

В остальном вычет за сдачу ГТО при прохождении диспансеризации предоставляется в общем порядке.

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