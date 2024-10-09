Киностудия «Союзмультфильм» совместно с известным исполнителем Niletto проводит спортивный челлендж

Миниспорт России и Комплекс ГТО поддержали новую серию «Простоквашино» «Подход». Если вы вдохновились темой спортивных достижений, то можете принять участие в совместном челлендже «Союзмультфильма» и музыкального исполнителя Niletto!



Для участия нужно снять ролик в одной из двух номинаций:



1. Видео, как вы занимаетесь любимым спортом или повторяете спортивные упражнения из серии «Простоквашино» «Подход»



2. Видео с прохождением спортивного обби Niletto в мире «Простоквашино» в Roblox



Главное — добавить новый трек NILETTO «Подход» и опубликовать ролик с 7 октября по 21 октября в VK Клипах с хэштегом #Спортоквашино.



Авторы 10 самых креативных клипов получат призы от «Союзмультфильма». В первой номинации – игрушечные Шарики-батоны и открытки с автографом Niletto, а во второй – редкий UGC в виде Галчонка для Roblox.



Результаты челленджа будут 24 октября в официальном сообществе «Союзмультфильма» во ВКонтакте.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

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