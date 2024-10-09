Жители Чувашии стали чаще находить стихийные свалки в лесопосадках

Крупногабаритный строительный мусор, старая мебель, одежда и даже ртутные лампы. Чего только не находят жители Чувашии, отправляясь в лес на прогулку. Кстати, фотоотчеты с такими находками все чаще стали появляться в соцсетях жителей Чувашии. По данным регионального ЦУР, за 9 месяцев 2024 года специалисты зафиксировали свыше 150 сообщений о стихийных свалках. В прошлом году за аналогичный период эта цифра была на треть ниже. Чаще всего на мусор вблизи лесополосы жалуются в Чебоксарах, Чебоксарском и Цивильском округах, а также в Канаше и Алатыре.

Так, жители деревни Мошкасы Чебоксарского округа сигнализировали о том, что в лесопосадке, недалеко от их населенного пункта, «выросла» несанкционированная свалка, и попросили её убрать, приложив в своем сообщении геометку объекта. Местные власти пояснили, что обратились в правоохранительные органы, чтобы найти виновника и привлечь его к ответственности. В госпаблике администрации округа также сообщили, что с начала года на территории района убрали уже 13 несанкционированных мест размещения отходов, на очереди – еще 3 земельных участка.

На факт нарушения природоохранного законодательства указали и жители деревни Верхнее Буяново Шемуршинского округа, которые обнаружили в поле горы мусора. Власти оперативно отреагировали на сообщение сельчан: убрали территорию и вывезли отходы. А вот в Канашском округе ликвидировать одну из несанкционированных свалок так быстро не получается. Все потому, что на землях лесного фонда обнаружили свыше трех сотен ртутьсодержащих ламп.

Просто вывезти их на полигон не получится, по закону отходы 1 класса опасности должна утилизировать специализированная организация, которая имеет на это лицензию. Как сообщили в госпаблике администрации Канашского округа, пока такую компанию, готовую взяться за дело, власти не нашли, но рассчитывают, что поиски увенчаются успехом хотя бы к концу нынешнего октября.

Проблема возникновения несанкционированных свалок стоит в регионе довольно остро. Конечно, в Чувашии экологическую культуру населения стараются повышать, приглашая жителей на субботники, экоакции и флешмобы. В госпабликах администраций округов периодически появляются напоминания о том, что за оставление мусора в неположенном месте легко можно получить «административку». В госпаблике Ядринского округа, к примеру, схематично объяснили, каких сумм и при каких обстоятельствах можно лишиться, захламив территорию отходами. Нарушители могут быть привлечены к наказанию по статье 8.2 КоАП РФ: гражданам может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч рублей, должностным — до 30 тысяч рублей.

cheb.mk.ru