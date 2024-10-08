100 тонн очередного 34-го гуманитарного груза отправлено из Чувашии

Фондом развития Чувашии «ПӖРЛЕ», волонтерскими сообществами республики направлен гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции и подшефный Бердянский район Запорожской области. В его составе – экскаватор, квадроциклы и квадрокоптеры, дроны, тепловизоры, пожарные щиты и оборудование, автомасла, солидол, тосол, брикеты, пиломатериалы, гуманитарный груз для госпиталей, питьевая вода, бочки для воды, картофель, сувениры бойцам от Главы Чувашии.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

Огромные слова благодарности каждому жителю Чувашской Республики за посильный вклад. Отдельное спасибо тем, кто возглавляет эти процессы — волонтёрам, которые горят душой и сердцем, увлечены и вовлекают все большее количество людей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.