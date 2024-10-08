Чувашия вошла в топ-3 регионов ПФО по количеству просветителей, участвующих в четвертом сезоне Знание.Премия

Главная просветительская награда страны собрала 15 700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре 2024 года Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях. Чувашская Республика — девятая в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия — 2024 по стране.

На награду претендует 271 просветитель Чувашской Республики — это 9 место среди регионов России и 3 место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по количеству заявок составили Москва (2 151), Санкт-Петербург (751), Московская область (544), Республика Татарстан (373), Краснодарский край (366), Самарская область (361), Ростовская область (334), Иркутская область (303), Чувашская республика (271), Саратовская область (268).

В номинации «За просветительскую деятельность в университете» Республику Чувашия представляет Эдуард Кранк, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств. Просветитель проводит открытые лекции, мастер-классы, доклады на темы, связанные с историей русской и зарубежной литературы, искусства и философии, теорией литературы, фотографией на самых разных площадках, включая институт, Республиканскую библиотеку, Дома культуры г. Чебоксары и районные центры Чувашской Республики. Помимо этого, просветитель ведет курсы дополнительного образования по литературному творчеству, фотографии и видеопроизводству, а также помогает учреждениям Централизованной клубной системы в обеспечении съемочным оборудованием детских студий досуга. Общий охват его просветительских мероприятий уже превысил 10 тысяч человек.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Добровольчество и патриотизм”» представлен республиканский проект «Образовательное воскресенье». Инициатива направлена на обучение лидеров детских добровольческих объединений навыкам реализации общественно-значимых инициатив собственными силами. Обучение проводится с участием представителей общественных объединений Чувашской Республики, которые доносят до школьников доступную информацию о своих акциях и мероприятиях, учат их основам организации собственных просветительских мероприятий в школе. Благодаря проекту происходит вовлечение большего числа школьников в уже существующие общественные проекты, а также рождаются новые общественно-значимые идеи и проекты внутри каждой школы, принимающей участие в проекте. За весь период реализации проекта обучение прошли свыше 15 тысяч школьников Чувашской Республики из всех общеобразовательных организаций. Спикерами проекта стали более 150 общественных деятелей, участников СВО, деятелей культуры и искусства, педагогических работников и лекторов общества «Знание».

В номинации «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» Чувашскую республику представляет Наталья Барган, преподаватель Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии. Она осуществляет просветительскую деятельность для студентов среднего профессионального образования с помощью авторского сообщества ВКонтакте «Родная Чувашия», где публикуется информация о культурных событиях республики. Сообщество создано для инициативных педагогов, родителей и ребят, интересующихся историей, наукой и культурой родного края. Одна из целей проекта – популяризация российских духовно-нравственных традиций через изучение родного слова, литературы, а также знакомство с достопримечательностями.

«В четвертом сезоне география Знание.Премия расширилась: год назад конкурс привлек просветителей из 32 зарубежных стран, а в этом году их количество достигло 56. Восток представлен Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Запад — США, Бразилией, Германией, Францией, Нидерландами. Интерес к награде проявил и Африканский континент. Конкурс охватил людей разных поколений и профессий. Мы получили заявки от школьников, докторов наук, руководителей СМИ, председателей общественных организаций, политологов и многих других. Самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему — 87. Мы с нетерпением ждем решения Экспертного совета, чтобы представить стране претендентов на звание просветителей года», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Самой популярной в стране стала номинация «За просветительскую деятельность в школе» (2 400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность: организуют встречи с защитниками Отечества, форумы профилактики экстремизма, учат распознавать исторические мифы через дебаты и беречь природу в экспедициях. Учителя делают вклад в укрепление семейных ценностей: развивают семейное волонтерство, через игровые практики укрепляют коммуникацию детей и родителей, вместе собирают архивные материалы для книг памяти городов-героев.

Также педагоги применяют новые технологии в просветительской деятельности: разрабатывают обучающие приложения в виртуальной и дополненной реальности, используют нейросети, анализируют контент популяризаторов науки и популярных видеоигр.

Второй по популярности номинацией стала «За просветительскую деятельность в университете» (1 757 соискателей). Через просвещение высшие учебные заведения помогают широким слоям населения: организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют участковых педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей в регионах и помогают им сделать первые шаги в науке, создают онлайн-платформы для профессиональной ориентации, популяризируют научные достижения земляков.

Преподаватели внедряют просветительские практики в работу со студентами: снимают подкасты и видео-лекции о грантовой деятельности и возможностях саморазвития в России, инсценируют исторические события, ходят на производственные объекты, разрабатывают новые экскурсионные маршруты для города.

Просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края. В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов и снимают мультимедийный контент.

Просветители ряда номинаций оказывают помощь новым и приграничным регионам: дают терапевтические консультации онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают россиян плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвигах российских военных, передают книги в библиотеки госпиталей, снимают фильмы о жизни людей в условиях СВО.

До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации». Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, создатели и разработчики учебников и учебных пособий, образовательных программ и курсов, онлайн-платформ и приложений, организаторы форумов, семинаров и культурных мероприятий и др.