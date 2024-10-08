В Чувашии определен порядок выдачи удостоверения многодетной семьи

Заявление подается в Центр предоставления мер социальной поддержки через портал госуслуг одним из родителей (усыновителей) семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок (дети) обучается по очной форме.

Если все поданные документы в порядке, решение о выдаче удостоверения принимается в течение двух рабочих дней, иначе срок продлевается до 20 рабочих дней.

По данным Минтруда Чувашии, в республике сегодня проживает более 18 тысяч многодетных семей. Это в два раза больше, чем в 2012 году.

чувашинформ.рф