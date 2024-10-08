«БумБатл» шагает по России

В этом году всероссийская экологическая акция, организованная АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в поддержку национального проекта «Экология», проходит по 15 ноября.

Соревноваться в количестве собранной макулатуры могут детские сады, школы, вузы, колледжи, компании и все жители страны. Также участники могут дополнительно принять участие в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого необходимо рассказать о своем участии в акции в аккаунтах своего учреждения/организации, приложив фото собранной макулатуры и добавив в пост хештеги #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология.

Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:

«В прошлом году Чувашия вошла в топ-10 регионов России в акции «БумБатл», собрав общими усилиями 134 тонны макулатуры, а также в тройку лидеров в номинации «Бизнес» с результатом 111 тонн.

В этом году я призываю наши организации, школы и просто всех неравнодушных граждан не только повторить, но и превзойти этот результат. Давайте в Год экологической культуры и бережного природопользования покажем, что на благо природы и экологического благополучия мы можем действовать сообща».

Список пунктов приема макулатуры опубликован на сайте Минприроды Чувашии. При желании учреждения сами могут организовать дополнительные точки сбора макулатуры, предварительно уточнив возможность вывоза собранного вторсырья в местных пунктах сбора макулатуры или у организаторов акции.



По информации Минприроды Чувашии.