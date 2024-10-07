Чувашия победила в одной из номинаций «Инфофорума-Прикамье»

В начале октября в Пермском крае прошла VI Межрегиональная конференция «Инфофорум-Прикамье» – она собрала представителей бизнеса, компаний-разработчиков, предприятий, институтов развития и органов власти со всего ПФО. Участники совместно обсудили темы информационной безопасности и создания защищенной информационной среды для жителей и работу госпабликов. Чувашию представила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

В рамках форума прошло награждение участников окружного конкурса «Лучший госпаблик ПФО». Среди регионов-победителей – Оренбургская, Кировская, Ульяновская и Нижегородская области, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия, Татарстан и другие участники. Вместе с Самарской областью в номинации «Общее образование: школа, гимназия, лицей» лучшей стала и Чувашия.

«Приятно, что по достоинству оценена работа команды администраторов госпабликов сферы образования нашей республики – уверена, это даст стимул трудиться и дальше», – отметила Татьяна Немцева.

Руководители АНО «Диалог Регионы» и региональных ЦУР ПФО, в том числе Чувашии, приняли участие в работе секции «Госпаблики как часть критической инфраструктуры обеспечения информационного суверенитета».

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников подчеркнул, что госпаблики являются важной частью безопасного информационного контура регионов и всей страны в целом.