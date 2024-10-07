«Чистые игры» пройдут и в Шумерлинском округе

Местом проведения экологического соревнования по сбору и сортировке мусора выбрана деревня Пилешкасы (ул. Мира, старое здание картофелехранилища).

Как сообщают организаторы, «Чистые игры» состоятся 18 октября с 11:00 до 14:00 часов. Регистрация участников начнется в 10:00 часов.



Присоединиться к играм могут все желающие. Для этого нужны твердое намерение внести свой вклад в сохранение природы, непромокаемые обувь и одежда (дождевик), зонт на случай дождя и сменная удобная обувь.

Наталья Игнатьева.