Сборная команда Чувашской Республики на X окружном Слёте поисковых отрядов«Никто не забыт» в числе победителей

Окружной слёт поисковых отрядов завершился в Нижнем Новгороде. Он собрал 209 поисковиков со всех 14 регионов Приволжского федерального округа. В состав команды Чувашской Республики вошли: бойцы поискового отряда «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ им. И.Н. Ульянова, молодые сотрудники школ №2, 12, 39 г. Чебоксары, №13 г. Новочебоксарск.

Поисковики продемонстрировали свои навыки в области топографии, архивного поиска, оказания первой помощи, в военно-исторической и поисковой викторинах. Поделились успехами в области увековечивания памяти воинов, погибших при защите Отечества на конкурсе экспозиций по итогам «полевого сезона».

«Этот проект мы реализуем уже 10 лет. Наверное, это одна из лучших практик формирования гражданской патриотической позиции молодежи. Учитывая, что это люди, которые занимаются поиском бойцов и командиров Великой Отечественной войны, ни у кого из них в настоящее время, когда наша страна проводит специальную военную операцию, не возникает сомнения в необходимости такой работы.

В поисковое движение России входит около 45 тысяч людей самых разных возрастов, более 11 тысяч из них из Приволжского федерального округа. За 10 лет в ПФО сформировано 446 отряда, которые выезжают в экспедиции на места боевых действий в самые разные регионы нашей страны.

Сейчас поисковики занимаются еще и созданием музеев в муниципальных образованиях и школах, посвященных участникам специальной военной операции. Это позволяет защищать историческую правду и противодействовать фальсификации истории, которая происходит в настоящее время, в том числе недружественными странами», – сказал Олег Машковцев.

По итогам X окружного Слёта «Никто не забыт» Чувашская Республика заняла 3 место в общекомандном зачете. Всё это благодаря слаженной командной работе. В этом году команда Чувашии добилась успехов и в специальных номинациях:

1 место в номинации «Поддержка» (организация наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции, иные виды поддержки поискового движения региональными органами государственной власти) – Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике;

(организация наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции, иные виды поддержки поискового движения региональными органами государственной власти) – 2 место в номинации «Инновация» (в рамках номинации участникам необходимо было предоставить информацию о работе по использованию новых методических разработок, нестандартных мероприятий, проектов) – военно-исторический клуб «Драконы морей (Чувашская Республика);

(в рамках номинации участникам необходимо было предоставить информацию о работе по использованию новых методических разработок, нестандартных мероприятий, проектов) – военно-исторический клуб «Драконы морей (Чувашская Республика); 3 место в номинации «Наставник» (объём и качество работы со школьниками и студентами) – руководитель поискового отряда «Феникс» МАОУ «СОШ №59» г. Чебоксары Анна Володина.

Напомним, что у команды Чувашской Республики богатый опыт участия в Слёте поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт»: в 2021 году – по итогам слёта команда заняла 1 место, в 2022 и в 2023 – 2 место!