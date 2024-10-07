В период с 10 по 28 октября при поддержке Минцифры России на платформе ЦифровойДиктант.рф будет проходить Всероссийская акция «Цифровой диктант 2024», организатором которой выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Ежегодная всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024», уже в пятый раз пройдёт сайте https://digitaldictation.ru/. В текущем году акция пройдет в 89 регионах России.

Принять участие в «Цифровом диктанте» могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В этом году проект включает следующие этапы:

10-28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях; 29 октября—10 ноября – работа над ошибками; середина ноября – подведение итогов.

Тестирование включает в себя пять блоков вопросов:

первый блок – посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности;

второй – цифровым компетенциям;

третий – цифровой безопасности;

четвертый блок – новым технологиям;

пятый – финансовой киберграмотности.

Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

