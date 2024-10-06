Стартовали туры по региону для школьников

Первые путешествия в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» уже состоялись по маршруту под названием «Этноостров Чувашия». С республикой ближе познакомились ребята из 19 муниципалитетов. За два дня, с 30 сентября по 1 октября, они посетили этнокультурный центр «Наследие», музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века, познакомились с этноприродным парком имени А.П. Айдака. Для детей прошла обзорная экскурсия «Осязаемый мир чувашской классики: Михаил Сеспель» и экскурсия по закулисью Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова.



Всего же в этом году в путешествие отправятся 1600 школьников. Завершатся туры 1 ноября.



По информации Минэкономразвития Чувашии.