Сохраняя зелёный пояс России

В России в шестой раз проходит акция «Сохраним лес». Масштабный проект по восстановлению лесов проводится с 2019 года в поддержку национального проекта «Экология». По данным министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмира Бедертдинова, за пять

предыдущих лет проведения акции в российских регионах высажено около 300 млн деревьев, из них более 367 тысяч штук — в Чувашии.

В нашей республике основное мероприятие всероссийской акции состоялось 30 сентября в деревне Сирмапоси Чебоксарского муниципального округа. В нем принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.



Во время посадки деревьев на видеосвязь с Чувашией вышли представители власти и жители Мариуполя ДНР. В новых регионах тоже проходят акции по посадке саженцев, приуроченные ко Дню воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Саженцы дубов, берез, лиственницы, сосны и ели, выращенные в лесничествах Чувашии, привезла делегация республики. Наверняка помогут ухаживать за саженцами памятки, которые передала руководитель Шумерлинского местного отделения ЧувРО Русского географического общества Елена Голованова вместе с подарками от гимназистов. Кстати, ряд учащихся гимназии № 8 принял непосредственное участие в акции «Сохраним лес» на территории деревни Сирмапоси. В тот день активистами со всей республики были посажены 2 тысячи кедров.

А всего в рамках акции во всех округах Чувашии планируется высадить на площади 33 га более 30 тысяч хвойных и лиственных деревьев. Например, в Шумерлинском округе лесоводы высадили 2,4 тысячи саженцев сосны.



Подготовила Н. Игнатьева.

Елена Голованова, учитель географии гимназии № 8 (на фото справа):