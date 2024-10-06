Программа для заинтересованных в развитии своего дела участников СВО работает

Для ветеранов боевых действий, которым статус присвоен за выполнение задач СВО, в Чувашии разработан заём «Своих не бросаем». Эта форма поддержки позволяет получить до 1 миллиона рублей под ставку от 7 % годовых. Единственное условие для участия в программе — ветеран должен быть индивидуальным предпринимателем либо самозанятым. Желающие получить льготное финансирование на развитие своего дела могут обратиться в региональный центр «Мой бизнес».

Воспользоваться программой «Своих не бросаем» в республике могут и бизнесмены, которые принимают активное участие в благотворительности и поддерживают участников специальной военной операции. В этом случае благотворительную поддержку СВО необходимо подтвердить письмом администрации муниципалитета, в котором предприниматель или самозанятый ведет свою деятельность.



«Малый и средний бизнес в Чувашии активно участвует в благотворительных акциях, в сборе и доставке гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики, в Херсонскую и Запорожскую области, в пограничные регионы нашей страны. Принимаемые правительством меры позволяют простимулировать социально ориентированный бизнес и помочь участникам СВО дальше развивать собственное дело», — отмечает министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.



Стоит отметить, что запуск программ для ветеранов СВО — общефедеральный тренд. И предпринимательство здесь не является исключением. Минэкономразвития России и региональные центры «Мой бизнес» оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их семьям не только через специально разработанные программы, но и через стандартный набор мер поддержки. Сегодня действует целый комплекс инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы в условиях гражданской жизни. Действуют льготы для компаний, которые трудоустраивают ветеранов спецоперации. На участников СВО была расширена программа социального контракта.



Помощь предпринимателям в центрах «Мой бизнес» оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».



По информации Минэкономразвития Чувашии.