Нацпроект позволяет справиться с дефицитом кадров и потерями производства

В этом году завершается национальный проект «Производительность труда». Его участниками по всей стране стали более 6,5 тысячи предприятий общей численностью сотрудников более 1,5 миллиона человек. Из них более 4 тысяч организаций увеличили свою прибыль на 318 миллиардов рублей, а это почти в 10 раз больше бюджета нацпроекта, сообщает новостное интернет-издание «Лента.ру».



Повышение производительности труда не влечет за собой сокращения штатов и увольнений работников — сотрудников переобучают и благодаря этому решают проблему нехватки квалифицированных кадров. Таким образом, за счет внутренних ресурсов потребность в кадрах предприятий-участников сократилась порядка на 130 тысяч человек.



Особую роль в реализации национального проекта играет система наставничества. Она помогает распространить культуру бережливого производства, обеспечить передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам. Национальный проект «Производительность труда» также помогает предприятиям сокращать потери производства.



Например, чувашская компания «Релематика» благодаря внедрению технологий бережливого производства на 20 %, или 120 часов, снизила время протекания производственного процесса. В этом году компания под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) при Фонде развития промышленности Чувашии прокачала поток производства изделия серии ТОР 300.

На этапе диагностики производственного потока экспертами РЦК был выявлен ряд проблем, затруднявших рост производительности труда в компании. К примеру, выявлены потери времени на самостоятельное снабжение рабочих мест материалами и комплектующими, на перемещение полуфабриката с операции на операцию и т.д. Только перепланировка цехов для снижения дистанций между операциями и местами складирования комплектующих и материалов, перемещение оборудования и рабочих мест позволили на 64 % сократить протяженность всевозможных перемещений внутри производственного цикла. На 20 % выросла месячная выработка на одного сотрудника, на 32 % уменьшился объем незавершенного производства в потоке.



Источник: np.cap.ru.